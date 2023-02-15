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Землетрясение в Турции унесло жизни 10 граждан Азербайджана

Землетрясение в Турции унесло жизни 10 граждан Азербайджана
Вросло число граждан Азербайджана, погибших в результате землетрясения в Турции.

Десять граждан Азербайджана погибли в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Об этом проинформировали в пресс-службе МИД Азербайджана, уточняя, что завтра тела погибших будут доставлены в Азербайджан.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что ВОЗ назвал землетрясения в Турции и Сирии катастрофой столетия. Также отмечается, что еще только предстоит установить реальные масштабы катастрофы. Кроме того, юго-восток Турции продолжает страдать от афтершоков.

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