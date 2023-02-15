В Турции снова заработала Стамбульская фондовая биржа

Опубликовано: 12:16, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня после сокрушительного землетрясения в Турции возобновила работу Стамбульская фондовая биржа, торги на которой были приостановлены 8 февраля.

Сегодня в Турции вновь открылась Стамбульская фондовая биржа, торги на которой были приостановлены в связи с мощным землетрясением, потрясшим юго-восток страны.

Торги на площадке идут в привычном режиме, хотя ее руководством было принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля, чтобы обеспечить "надежное, прозрачное, эффективное, конкурентное и стабильное функционирование биржи", отметили в ее руководстве, передает ТАСС.

Напомним, после открытия торгов утром 8 февраля основной индекс биржи (BIST100) упал более чем на 5% и сработала автоматическая система приостановки торговых операций, чтобы избежать волатильности и паники среди трейдеров. Система впоследствии снова прекратила торги при падении индекса более чем на 7%.

Ранее биржа Стамбула на час останавливала свою работу годом ранее из-за резкого падения главного фондового индекса после обвала курса турецкой лиры – тогда тоже сработала система автоматической приостановки торгов после падения рынков на критическую величину главного индекса, писал "Вестник Кавказа".