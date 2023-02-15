Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+ почти на 33%

В январе суточная добыча нефти в Азербайджане составила 533 тыс баррелей.
Азербайджан в первом месяце 2023 года перевыполнил свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 32,2%, сообщает министерство энергетики страны.
Суточная добыча в Азербайджане в январе составляла 533 тыс баррелей, при этом квота была установлена на 684 тыс баррелей в сутки.
В министерстве также сообщили, общий объем нефтедобычи вместе с конденсатом по итогам января составил 652 тыс баррелей в сутки, 119 из которых пришлись на долю конденсата.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", осенью 2022 года сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была продлена до 31 декабря 2023 года.