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Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+ почти на 33%

Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+ почти на 33%
В январе суточная добыча нефти в Азербайджане составила 533 тыс баррелей.

Азербайджан в первом месяце 2023 года перевыполнил свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 32,2%, сообщает министерство энергетики страны.

Суточная добыча в Азербайджане в январе составляла 533 тыс баррелей, при этом квота была установлена на 684 тыс баррелей в сутки.

В министерстве также сообщили, общий объем нефтедобычи вместе с конденсатом по итогам января составил 652 тыс баррелей в сутки, 119 из которых пришлись на долю конденсата.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", осенью 2022 года сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была продлена до 31 декабря 2023 года.

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