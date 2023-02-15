Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+ почти на 33%

Опубликовано: 11:58, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В январе суточная добыча нефти в Азербайджане составила 533 тыс баррелей.

Азербайджан в первом месяце 2023 года перевыполнил свои обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 32,2%, сообщает министерство энергетики страны.

Суточная добыча в Азербайджане в январе составляла 533 тыс баррелей, при этом квота была установлена на 684 тыс баррелей в сутки.

В министерстве также сообщили, общий объем нефтедобычи вместе с конденсатом по итогам января составил 652 тыс баррелей в сутки, 119 из которых пришлись на долю конденсата.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", осенью 2022 года сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была продлена до 31 декабря 2023 года.