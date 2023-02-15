ВОЗ: землетрясения в Турции и Сирии стали катастрофой столетия

Опубликовано: 11:50, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Всемирная организация здравоохранения в своем заявлении назвала землетрясения в Турции и Сирии самыми сокрушительными за последнее столетие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением, в котором назвала последние мощные землетрясения, произошедшие на территории Турции и Сирии, страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие.

При этом в организации уверены, что мир пока не знает о ее реальных масштабах, который станет известен после полного подсчета реального ущерба, заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге, передает РИА Новости.

Чиновник напомнил, что пока подтверждена гибель более 31 тыс человек в Турции и почти 5 тыс в Сирии, однако число жертв продолжает увеличиваться, также в гуманитарной помощи в этих странах нуждаются более 26 млн человек.

Пока ВОЗ призвала выделить в помощь пострадавшим $43 млн, но это не окончательное решение - в ближайшие дни, когда станут известны реальные масштабы трагедии, эта сумма может как минимум удвоиться, - добавил Клюге.

Особую обеспокоенность ВОЗ вызывают распространение инфекционных заболеваний в зоне катастрофы, вызванная нарушением водоснабжения и как следствие антисанитарией, кроме того, больницы стран, тоже пострадавшие от стихии, испытывают огромную нагрузку в связи с массовым наплывом раненых – только в Турции госпитализированы около 80 тыс человек.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в эпицентре мощных разрушительных землетрясений, потрясших юго-восток Турции, сегодня был зафиксирован новый сильный афтершок.