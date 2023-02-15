В Турции из-под завалов извлекли живой пожилую женщину

Опубликовано: 10:24, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Чудеса продолжают случаться в Турции - женщина провела под завалами 212 часов и осталась жива.

В среду в провинции Адыйаман в Турции из-под завалов живой вытащили женщину 77-ми лет. Спасение состоялось спустя 212 часов после стихийного бедствия.

Фатма Гюнгер была извлечена живой из-под завалов здания в городе Адыйаман. Пострадавшая провела под завалами почти 8,5 суток, в настоящее время она доставлена в больницу, передает агентство Anadolu.

Спасателям все реже удается найти в разрушенных районах живых людей. Часть регионов Турции уже прекратили спасательные работы.

Накануне из Турции и Сирии вернулись домой сотрудники МЧС России, сообщал ранее «Вестник Кавказа», их миссия в регионе, принявшем удар катастрофического землетрясения, завершена.