Доллар взял планку в 74 рубля

Опубликовано: 9:23, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром на старте валютных торгов на Московской бирже доллар установил новый рекорд, преодолев психологический рубеж в 74 рубля.

Сегодня утром в ходе торгов на Московской бирже доллар вырос в цене выше 74 рублей, подорожала и европейская валюта, а вот китайский юань немного сдал позиции.

Цена доллара расчетами "завтра" выросла на 0, 33%, преодолев психологическую отметку в 74 рубля за доллар, до 74,04 рубля, сейчас американская валюта торгуется за 73,99 рублей. Евро тоже растет на 0,16% и сейчас стоит 79,38 рубля. А вот юань потерял в цене 0,04 % и стоит 10,79 рубля, передает ТАСС.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что рубль продолжает падать в цене, стоимость российской валюты подбирается к апрельским минимумам 2022 года.