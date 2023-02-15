Газиантеп получит помощь от Казахстана

Казахстан направит в турецкий Газиантеп дополнительную гуманитарную помощь.
В Газиантеп в Турции поступит 55 т гуманитарного груза из Казахстана, поручение об этом дал глава республики Касым-Жомарт Токаев.
В Турцию поступят теплые вещи, кровати и одеяла, зимние палатки. Дополнительная гуманитарная помощь выделена для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, случившегося в Турции 6 февраля.
Как сообщал «Вестник Кавказа», решение властей Казахстана о направлении в Турцию новой гумпомощи было принято накануне.
Во вторник гуманитарная помощь поступила в Газиантеп из Чечни.