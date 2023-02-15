Сотрудники МЧС России вернулись из Турции и Сирии в Москву

Опубликовано: 7:06, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

После спасательной операции в Турции и Сирии в Россию вернулись спасатели, работавшие на завалах.

В ночь на 15 февраля в Москву вернулись все сотрудники МЧС России, участвовавшие в поисково-спасательных операциях в Турции и Сирии.

В МЧС рассказали, что самолеты прибыли в Москву, домой вернулись российские спасатели и врачи, работавшие в пострадавших от катастрофического землетрясения регионах Турции и Сирии восемь дней.

В аэропорту прибывших встречал оркестр.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», о завершении спасательной миссии МЧС России в пострадавших регионах стало известно днем 14 февраля. Дальше завалы будут разбираться с помощью тяжелой техники.