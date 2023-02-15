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Сотрудники МЧС России вернулись из Турции и Сирии в Москву

Сотрудники МЧС России вернулись из Турции и Сирии в Москву
После спасательной операции в Турции и Сирии в Россию вернулись спасатели, работавшие на завалах.

В ночь на 15 февраля в Москву вернулись все сотрудники МЧС России, участвовавшие в поисково-спасательных операциях в Турции и Сирии.

В МЧС рассказали, что самолеты прибыли в Москву, домой вернулись российские спасатели и врачи, работавшие в пострадавших от катастрофического землетрясения регионах Турции и Сирии восемь дней.

В аэропорту прибывших встречал оркестр.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», о завершении спасательной миссии МЧС России в пострадавших регионах стало известно днем 14 февраля. Дальше завалы будут разбираться с помощью тяжелой техники.

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