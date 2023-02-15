Что происходит в Грузии после взрыва мины у берегов Батуми?

Согласно заявлению МВД Грузии, после взрыва, прогремевшего у побережья Батуми проводятся следственные мероприятия, безопасность в грузинских территориальных водах усилена.
Также в МВД сообщили, что провели разминирование и изъяли остатки взрывного устройства - что именно взорвалось в море пока не сообщается. Предположительно, как сообщают местные СМИ, взорваться могла морская мина, принесенная течением.
Очевидцы взрыва опрошены, видео с инцидентом изучаются.
Береговая охрана пограничной полиции Грузии ведет осмотр акватории Батуми и Поти, береговая линия от Анаклии до Сарпи находится под контролем. Вести мониторинг помогают специальные дроны. В планах правоохранителей оградить береговую линию.
В МВД Грузии также добавили, что запланированы встречи с рыбаками и судоходно-транспортными компаниями.
Отмечается, что мины в Черном море в последнее время замечали и в соседних странах - Турции, Болгарии, Румынии. Принести мины в акваторию Грузии могло штормом.
Подробнее о взрыве у побережья Батуми «Вестник Кавказа» сообщал ранее.