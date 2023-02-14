Иран и Китай заключили 20 соглашений

Опубликовано: 23:55, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Подписанные документы направлены на расширение сотрудничестве в области здравоохранения, информационных технологий, сельского хозяйства,

Иран и Китай оформили 20 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, торговли, сельского хозяйства, информационных технологий, здравоохранения, спорта и других областях. Об этом пишут иранские СМИ.

На церемонии подписания присутствовали президент Исламской Республики Эбрахим Раиси и председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство IRNA.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", иранский иранская делегация во главе с президентом страны Эбрахимом Раиси отправилась в Китай с трехдневным визитом.