РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран и Китай заключили 20 соглашений

Иран и Китай заключили 20 соглашений
Подписанные документы направлены на расширение сотрудничестве в области здравоохранения, информационных технологий, сельского хозяйства,

Иран и Китай оформили 20 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, торговли, сельского хозяйства, информационных технологий, здравоохранения, спорта и других областях. Об этом пишут иранские СМИ.

На церемонии подписания присутствовали президент Исламской Республики Эбрахим Раиси и председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство IRNA.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", иранский иранская делегация во главе с президентом страны Эбрахимом Раиси отправилась в Китай с трехдневным визитом.

 

 

Читайте нас в Дзен Новости Google News
365 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version