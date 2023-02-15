Оман примет международную книжную ярмарку

Опубликовано: 2:00, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

22 февраля в Маскате откроется 27-я Международная книжная ярмарка. Она будет проходить в течение 11 дней в выставочном и конференц-центре Омана под патронажем министра внутренних дел Сайида Хамуда Фейсала Аль Бусаиди.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о крупнейшей в мире плавучей книжной ярмарке.

"Провинция Южная Эль-Батина станет почетным гостем 27-й книжной ярмарки и проведет ряд культурных, технических и художественных мероприятий", - сказал Сайид Саид Султан Аль Бусаиди, заместитель министра культуры, спорта и молодежи, заместитель председателя организационного комитета Международной книжной ярмарки в Маскате.

Цифровизация

В этом году на книжной ярмарке будет использоваться искусственный интеллект, в частности, для анализа различных данных о гостях, а также сопутствующих программах. При этом он отметил, что в рамках книжной ярмарки пройдет неделя культуры Бахрейна.

В рамках мероприятия будет работать электронное приложение и мобильный каталог. Ярмарка также будет поощрять волонтерскую деятельность, тем самым, предоставляя возможность заинтересованным сегментам оттачивать свои навыки. Дирекция книжной ярмарки в координации с местным банком предоставила электронные платежные решения на всех площадках ее участников. По утрам в специальные дни организаторами мероприятия будет предоставлен вход для посетителей, среди которых студенты, женщины и школьницы.

Мохаммед Саид Аль Балуши, заместитель министра информации, председатель комитета книжной ярмарки по СМИ, сказал: "Во время мероприятия будут проводиться различные медиа-программы, в которых также примут участие профессионалы в области СМИ и ученые, оказавшие влияние на арабскую литературную жизнь". Он пояснил, что, хотя свобода выражения мнений гарантируется законом, публикации, компрометирующие национальные или религиозные ценности, не приветствуются на книжной ярмарке.

Ярмарка в цифрах

На ярмарке будет откроется несколько культурных залов, таких как галерея Ахмада ибн Маджида, галерея Аль-Фарахиди, галерея Ибн Дурайд и галерея Аль-Аутаби.

Ахмед Сауд Аль-Рауахи, директор Международной книжной ярмарки в Маскате, сказал, что в этом году на мероприятии будут представлены публикации 826 издательств из 32 стран. Будет представлено 533063 наименований книг и публикаций. Число оманских публикаций на книжной ярмарке составляет 22950. Более того, на мероприятии будет представлено 204411 иностранных книг, а также 260614 арабских книг.

В рамках ярмарки в 1194 павильонах пройдет 165 культурных мероприятий и 166 мероприятий для детей. Специальный уголок будет посвящен оманским авторам и публикациям, в том числе написанным на Занзибаре, а также в арабских или европейских странах. В Маскате будет также организован Детский уголок, где появится зона для семейных мероприятий, театра, научных диссертаций, мест для чтения и мастер-классов.