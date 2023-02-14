Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили энергетическое сотрудничество

Опубликовано: 21:50, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Телефонный разговор двух лидеров состоялся 14 февраля. Собеседники также поговорили о последних событиях на Южном Кавказе.

Во вторник, 14 февраля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба Кремля.

Главными темами беседы стали последние события на Южном Кавказе и торгово-экономическое взаимодействие. В частности, обсуждались реализация совместных проектов в энергетике и транспорте.

Говоря об обстановке на Южном Кавказе, президенты двух стран в очередной раз подтвердили нацеленность на безусловное выполнение трехсторонних соглашений РФ, Азербайджана и Армении.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня в Баку состоялась встреча азербайджанского лидера со спецпредставителем по нормализации между Баку и Ереваном Игорем Ховаевым. Накануне главы Госдумы России и парламента Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве