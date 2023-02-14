В Турцию едет Арарат Мирзоян

Опубликовано: 20:40, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В рамках визита Арарат Мирзоян встретится с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и посетит Адыяман.

В среду, 15 февраля, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приедет с визитом в Турцию. Об этом сообщили в МИД Турции.

В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства выразит соболезнования в связи с жертвами землетрясений, случившихся в Турции 6 февраля.

Мирзоян проведет встречу в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, а затем отправится в пострадавший от землетрясений Адыяман, где сейчас в поисково-спасательных работают участвуют специалисты из Армении.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Армения отправила через закрытую сухопутную границу гуманитарную помощь для пострадавших во время землетрясений. Согласно последним данным, жертвами природного катаклизма в Турции стали 35 тыс человек.