Эрдоган назвал фактор, затрудняющий спасение людей

Опубликовано: 20:51, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Турции заявил о том, что неблагоприятные погодные условия сильно затруднили спасение людей после землетрясений.

Плохая погода сильно затруднила работу по спасению людей в Турции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, на юго-востоке страны возникли проблемы с подачей воды.

По словам главы государства, это потрясшее Турцию землетрясение стало самым разрушительным в истории страны.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в результате землетрясения в Турции погибло 35 тыс человек.