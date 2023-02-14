Эрдоган назвал фактор, затрудняющий спасение людей

Президент Турции заявил о том, что неблагоприятные погодные условия сильно затруднили спасение людей после землетрясений.
Плохая погода сильно затруднила работу по спасению людей в Турции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, на юго-востоке страны возникли проблемы с подачей воды.
По словам главы государства, это потрясшее Турцию землетрясение стало самым разрушительным в истории страны.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в результате землетрясения в Турции погибло 35 тыс человек.