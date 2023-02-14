В Израиле отменяется масочный режим в медучреждениях 

Опубликовано: 20:12, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Обязательный масочной режим в больницах и домах престарелых отменяется в Израиле.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о том, что в четверг отменятся обязательный масочный режим в медучреждениях и домах престарелых. Также больше не обязательно предъявлять тест на ковид тем, кто посещает дома престарелых.

В то же время в ведомстве отметили, что по-прежнему тем, кто входит в группы риска носить маски в закрытых помещениях.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что 9,8 тыс россиян заразились коронавирусом.