Опубликовано: 19:30, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Исторические памятники, удивительная архитектура и впечатляющие природные пейзажи делают Марокко тем самым колоритным местом, которое можно посещать круглый год. Большинство туристов рассматривает возможность посещения Марокко летом, но именно зима может стать идеальным временем года для знакомства с этой страной.

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Хотя не всем приходит в голову выбрать для поездки в Марокко зиму, это может стать идеальным шансом увидеть страну в ином свете, не страдая от жары и толп туристов у популярных достопримечательностей. Причем определенные части страны действительно лучше посещать зимой, особенно любителям снега и зимних видов спорта. Кроме того, можно посетить пустыню Сахара, не опасаясь невыносимой летней жары, отмечает The Travel.

Почему в Марокко лучше ехать в феврале

.Марокко с песчаными дюнами пустыни Сахара и живописными пляжами не считается классическим зимним направлением; тем не менее в феврале в Марокко есть на что посмотреть. Летом здесь часто бывает слишком жарко, поэтому любителям прохлады стоит обратить внимание на более холодное время года. В феврале в Марокко по-прежнему зима, и хотя температура воздуха не такая низкая как в других странах, погодные условия в это время значительно мягче, чем летом и весной. При этом важно быть готовым к изменениям температуры: с заходом солнца может похолодать на 10 градусов и более в зависимости от района страны.

Проверьте погоду по регионам

В феврале в среднем температура держится в районе 10-20ºC, часто опускаясь ниже 10ºC ночью. Зима в Марокко - сезон дождей, но февраль менее дождлив, чем январь. Однако поездка все же может омрачиться парой ненастных дней. Прежде чем планировать поездку в Марокко в феврале, рекомендуется проверить прогноз погоды в каждом регионе. На севере страны или на побережье может быть не так тепло, как в Марракеше; а в горных районах или в пустыне температуры будут значительно холоднее.

Скрыться от толпы

Часто можно услышать, что лучшее время для посещения Марокко - это весна (с марта по май) и осень (с сентября по октябрь), но у этого есть и обратная сторона: самый большой приток туристов отмечается в эти месяцы. Большинство достопримечательностей в стране открыты в течение всего года, но поскольку февраль в Марокко не сезон, это отличный вариант для тех путешественников, которые хотят насладиться страной, но не хотят конкурировать с тысячами туристов при посещении местных красот.

Февраль самый бюджетный месяц для поездки в Марокко. Цены на размещение в отелях и авиабилеты, как правило, ниже, а вероятность найти более выгодные предложения в отличных отелях из-за падения спроса - выше.

Чем заняться в Марокко в феврале:

Поездка в пустыню. Марокко - одна из лучших стран для посещения пустыни Сахара. Февраль может быть идеальным моментом для желающих прогуляться по пустыне, благодаря солнечной и сухой, но все же довольно мягкой погоде. В то время как летом температура воздуха часто слишком высока, зимой там находиться более комфортно. В низкий сезон также можно договориться о более выгодной цене тура с катанием на верблюдах или квадроциклах. Зимние виды спорта в Атласских горах. Многие могут удивиться, узнав, что в Марокко вообще есть снег, не говоря уже о том, что это отличное место для зимних видов спорта. Атласские горы - горная система, протянувшаяся через Марокко, Алжир и Тунис, постепенно приобретают известность среди любителей приключений. Самая высокая точка Атласских гор на территории Марокко - это гора Тубкаль высотой 4167 метров. Этот горный хребет привлекает любителей острых ощущений, которые отправляются туда летом ради походов, а зимой, чтобы покататься на лыжах. В период с января по март Атласские горы, несмотря на соседство с пустыней Сахара, покрыты толстым снежным покровом, что делает их идеальным местом для катания на лыжах и сноуборде. Однако в некоторых районах может быть опасно, поэтому при катании на лыжах в Тубкале и Уанукриме необходимо пройти лавинную подготовку. Экзотические города. Марракеш - один из самых популярных городов Марокко, а значит, часто он попросту переполнен туристами. Февраль - это идеальное время, чтобы провести целый день в городе, потеряться в невероятных красках исторического центра Марракеша, спокойно осмотреть местный рынок и достопримечательности. Также можно насладиться другой стороной города Агадир, известного своими пляжами. Зимой город в основном пустует, поэтому это уникальная возможность увидеть прибрежный город почти без туристов. Рабат - это еще один очаровательный марокканский город, куда стоит поехать зимой, так как это идеальное время для посещения храмов, дворцов и мавзолея.

Фестивали

Люди, приезжающие в Марокко в феврале, также могут открыть для себя некоторые традиционные фестивали. В Тафрауте, маленьком горном городке, туристы могут присоединиться к местным жителям на Фестивале цветущего миндаля, который проводится каждый год в разные дни. Во время празднования можно насладиться традиционной музыкой и танцам, также туристы могут приобрести множество продуктов из миндаля.

Это также возможность открыть для себя окруженный великолепными пейзажами город Тафраут. Обязательно посетите сюрреалистичные Голубые скалы или воспользуйтесь возможностью, чтобы узнать больше о берберской культуре. Одна из таких возможностей - это кулинарный мастер-класс. В этом районе не так много отелей, но можно организовать поездку на автобусе или экскурсию из Тизнита, Агадира и Касабланки.

Что носить в Марокко в феврале

Собирая чемодан для поездки в Марокко в феврале, важно помнить, что температуры колеблются, поэтому важно взять с собой как одежду из легких материалов, так и более теплую одежду. Путешественникам следует позаботиться о наличии вещей, которые можно надевать и снимать в течение дня, в том числе таких аксессуаров, как шарфы и шапки. Также не помешает взять с собой теплую пижаму. В больших городах туристов удивит оживленная ночная жизнь, а их жители одеваются, как в большинстве западных городов. Тем не менее в большинстве городов важно не забывать про приличия, поскольку Марокко - все-таки мусульманская страна.

Безопасно ли в Марокко

Один из наиболее часто задаваемых вопросов о посещении Марокко - безопасно ли ее посещать. Марокко - одна из самых популярных и туристических стран Северной Африки и даже Африки в целом. Это направление привлекает людей со всего мира. Но, как и во многих других странах, необходимо сохранять бдительность, поскольку возможны карманные кражи, а также кражи телефонов на улице.