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Хотя не всем приходит в голову выбрать для поездки в Марокко зиму, это может стать идеальным шансом увидеть страну в ином свете, не страдая от жары и толп туристов у популярных достопримечательностей. Причем определенные части страны действительно лучше посещать зимой, особенно любителям снега и зимних видов спорта. Кроме того, можно посетить пустыню Сахара, не опасаясь невыносимой летней жары, отмечает The Travel.
Почему в Марокко лучше ехать в феврале
.Марокко с песчаными дюнами пустыни Сахара и живописными пляжами не считается классическим зимним направлением; тем не менее в феврале в Марокко есть на что посмотреть. Летом здесь часто бывает слишком жарко, поэтому любителям прохлады стоит обратить внимание на более холодное время года. В феврале в Марокко по-прежнему зима, и хотя температура воздуха не такая низкая как в других странах, погодные условия в это время значительно мягче, чем летом и весной. При этом важно быть готовым к изменениям температуры: с заходом солнца может похолодать на 10 градусов и более в зависимости от района страны.
Проверьте погоду по регионам
В феврале в среднем температура держится в районе 10-20ºC, часто опускаясь ниже 10ºC ночью. Зима в Марокко - сезон дождей, но февраль менее дождлив, чем январь. Однако поездка все же может омрачиться парой ненастных дней. Прежде чем планировать поездку в Марокко в феврале, рекомендуется проверить прогноз погоды в каждом регионе. На севере страны или на побережье может быть не так тепло, как в Марракеше; а в горных районах или в пустыне температуры будут значительно холоднее.
Скрыться от толпы
Часто можно услышать, что лучшее время для посещения Марокко - это весна (с марта по май) и осень (с сентября по октябрь), но у этого есть и обратная сторона: самый большой приток туристов отмечается в эти месяцы. Большинство достопримечательностей в стране открыты в течение всего года, но поскольку февраль в Марокко не сезон, это отличный вариант для тех путешественников, которые хотят насладиться страной, но не хотят конкурировать с тысячами туристов при посещении местных красот.
Февраль самый бюджетный месяц для поездки в Марокко. Цены на размещение в отелях и авиабилеты, как правило, ниже, а вероятность найти более выгодные предложения в отличных отелях из-за падения спроса - выше.
Чем заняться в Марокко в феврале:
- Поездка в пустыню. Марокко - одна из лучших стран для посещения пустыни Сахара. Февраль может быть идеальным моментом для желающих прогуляться по пустыне, благодаря солнечной и сухой, но все же довольно мягкой погоде. В то время как летом температура воздуха часто слишком высока, зимой там находиться более комфортно. В низкий сезон также можно договориться о более выгодной цене тура с катанием на верблюдах или квадроциклах.
- Зимние виды спорта в Атласских горах. Многие могут удивиться, узнав, что в Марокко вообще есть снег, не говоря уже о том, что это отличное место для зимних видов спорта. Атласские горы - горная система, протянувшаяся через Марокко, Алжир и Тунис, постепенно приобретают известность среди любителей приключений. Самая высокая точка Атласских гор на территории Марокко - это гора Тубкаль высотой 4167 метров. Этот горный хребет привлекает любителей острых ощущений, которые отправляются туда летом ради походов, а зимой, чтобы покататься на лыжах. В период с января по март Атласские горы, несмотря на соседство с пустыней Сахара, покрыты толстым снежным покровом, что делает их идеальным местом для катания на лыжах и сноуборде. Однако в некоторых районах может быть опасно, поэтому при катании на лыжах в Тубкале и Уанукриме необходимо пройти лавинную подготовку.
- Экзотические города. Марракеш - один из самых популярных городов Марокко, а значит, часто он попросту переполнен туристами. Февраль - это идеальное время, чтобы провести целый день в городе, потеряться в невероятных красках исторического центра Марракеша, спокойно осмотреть местный рынок и достопримечательности. Также можно насладиться другой стороной города Агадир, известного своими пляжами. Зимой город в основном пустует, поэтому это уникальная возможность увидеть прибрежный город почти без туристов. Рабат - это еще один очаровательный марокканский город, куда стоит поехать зимой, так как это идеальное время для посещения храмов, дворцов и мавзолея.
Фестивали
Люди, приезжающие в Марокко в феврале, также могут открыть для себя некоторые традиционные фестивали. В Тафрауте, маленьком горном городке, туристы могут присоединиться к местным жителям на Фестивале цветущего миндаля, который проводится каждый год в разные дни. Во время празднования можно насладиться традиционной музыкой и танцам, также туристы могут приобрести множество продуктов из миндаля.
Это также возможность открыть для себя окруженный великолепными пейзажами город Тафраут. Обязательно посетите сюрреалистичные Голубые скалы или воспользуйтесь возможностью, чтобы узнать больше о берберской культуре. Одна из таких возможностей - это кулинарный мастер-класс. В этом районе не так много отелей, но можно организовать поездку на автобусе или экскурсию из Тизнита, Агадира и Касабланки.
Что носить в Марокко в феврале
Собирая чемодан для поездки в Марокко в феврале, важно помнить, что температуры колеблются, поэтому важно взять с собой как одежду из легких материалов, так и более теплую одежду. Путешественникам следует позаботиться о наличии вещей, которые можно надевать и снимать в течение дня, в том числе таких аксессуаров, как шарфы и шапки. Также не помешает взять с собой теплую пижаму. В больших городах туристов удивит оживленная ночная жизнь, а их жители одеваются, как в большинстве западных городов. Тем не менее в большинстве городов важно не забывать про приличия, поскольку Марокко - все-таки мусульманская страна.
Безопасно ли в Марокко
Один из наиболее часто задаваемых вопросов о посещении Марокко - безопасно ли ее посещать. Марокко - одна из самых популярных и туристических стран Северной Африки и даже Африки в целом. Это направление привлекает людей со всего мира. Но, как и во многих других странах, необходимо сохранять бдительность, поскольку возможны карманные кражи, а также кражи телефонов на улице.