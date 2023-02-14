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Берег у Батуми проверяют после взрыва

Берег у Батуми проверяют после взрыва
Черноморское побережье Грузии проверяют после взрыва.

МВД Грузии сообщило о том, что береговая охрана проверяет черноморское побережье у Батуми после произошедшего накануне взрыва. Предположительно, взорвалась морская мина.
Как стало известно, проверка ведется, в том числе, с использованием дронов.
Уточняется, что местные жители капитаны портов проинформированы о случившемся.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что на Черноморском побережье в Батуми произошел  взрыв. В результате ЧП никто не пострадал.

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