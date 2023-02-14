Берег у Батуми проверяют после взрыва

Опубликовано: 17:51, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Черноморское побережье Грузии проверяют после взрыва.

МВД Грузии сообщило о том, что береговая охрана проверяет черноморское побережье у Батуми после произошедшего накануне взрыва. Предположительно, взорвалась морская мина.

Как стало известно, проверка ведется, в том числе, с использованием дронов.

Уточняется, что местные жители капитаны портов проинформированы о случившемся.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что на Черноморском побережье в Батуми произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал.