Берег у Батуми проверяют после взрыва

Черноморское побережье Грузии проверяют после взрыва.
МВД Грузии сообщило о том, что береговая охрана проверяет черноморское побережье у Батуми после произошедшего накануне взрыва. Предположительно, взорвалась морская мина.
Как стало известно, проверка ведется, в том числе, с использованием дронов.
Уточняется, что местные жители капитаны портов проинформированы о случившемся.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что на Черноморском побережье в Батуми произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал.