Россия разделит поля Катара и ОАЭ с Бразилией

Опубликовано: 16:54, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Национальная сборная может сыграть товарищеские матчи против бразильских команд.

РФС работает над проведением дружеских матчей с участием российской сборной и клубами из Бразилии.

Как пишет "Спорт-Экспресс", национальная команда может сыграть клубов, которые выступают в главной лиге бразильского футбола. Игры планируется провести в период с 20 по 30 марта во время паузы на игры сборных.

Стоит добавить, что встречи могут быть сыграны в ОАЭ и Катаре.

Ранее, как писал "Вестник Кавказа", Россия опустилась в рейтинге УЕФА на 23 место, потеряв пять позиций.