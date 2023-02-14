Россия разделит поля Катара и ОАЭ с Бразилией

Национальная сборная может сыграть товарищеские матчи против бразильских команд.
РФС работает над проведением дружеских матчей с участием российской сборной и клубами из Бразилии.
Как пишет "Спорт-Экспресс", национальная команда может сыграть клубов, которые выступают в главной лиге бразильского футбола. Игры планируется провести в период с 20 по 30 марта во время паузы на игры сборных.
Стоит добавить, что встречи могут быть сыграны в ОАЭ и Катаре.
Ранее, как писал "Вестник Кавказа", Россия опустилась в рейтинге УЕФА на 23 место, потеряв пять позиций.