Астрахань масштабно отметит 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

Опубликовано: 16:43, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Цикл мероприятий в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева пройдет в Астрахани.

Дружба Астраханской области России и Азербайджана насчитывает не один десяток лет. В российском городе установлен памятник Гейдару Алиеву, а также возведен мост Дружбы России и Азербайджана.

Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву 10 мая 2023 года исполнилось бы 100 лет. Идея провести в Астраханской области цикл памятных мероприятий принадлежит главе российского региона Игорю Бабушкину. Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил инициативу и дал поручение главе Апшеронского района Азербайджана Абдину Фарзалиеву помочь с организацией совместных мероприятий.

Решено провести для учащихся в Астрахани творческие конкурсы и литературные вечера. В вузах состоится ряд круглых столов: «Гейдар Алиев и его наследие: российско-азербайджанское сотрудничество в энергетической сфере», «Вклад Гейдара Алиева в развитие сотрудничества Российской Федерации и Азербайджанской Республики». Также Бабушкин и Фарзалиев договорились организовать телемост для школьников двух стран, а студенты двух регионов проведут встречи - а апреле в Апшеронском районе, в октябре - в Астрахани.

Дни азербайджанской культуры весной состоятся в Каспийском институте морского и речного транспорта. Кроме того, программа мероприятий включает конференцию «Великие сыны азербайджанского народа: история, память» и деловой форум для предпринимателей Астраханской области и Апшеронского района.

Концерт азербайджанских артистов пройдет в Астрахани в мае, а в июне астраханские коллективы выступят на торжественном концерте в Баку.

Напомним, день памяти Гейдара Алиева отмечается 12 декабря, в этом году будет 20 лет, как не стало основатель современного независимого Азербайджана. «Вестник Кавказа» писал, с каким уважением отзывались об азербайджанском общенациональном лидере мировые политики.

Ранее празднование в 2023 году 100-летия Гейдара Алиева было утверждено в Азербайджане. К знаковой дате в республике будут выпущены золотые коллекционные монеты, марки, медали. Для студентов-отличников решено учредить «Стипендию Гейдара Алиева».