ЕС признал Россию одной из серых налоговых юрисдикций

Евросоюз в рамках планового пересмотра причислил Россию к серым налоговым юрисдикциям, рассказали в Совете ЕС.
В Брюсселе посетовали в связи с нежеланием новых членов списка взаимодействовать с ЕС по налоговым вопросам и призвали внести изменения в налоговое законодательство.
Пересматривать список ЕС намерен в октябре.
Почему Россия отнесена к серым юрисдикциям
В Совете ЕС уточнили, что внесение РФ в перечень связано с прошлогодними законодательными поправками, касающимися специальных административных районов, которые созданы на островах в Приморье и в Калининградской области.
В целом, указано в сообщении, на сегодняшний день диалог с РФ на тему налогов оказался "в тупике" из-за происходящего на Украине.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в ЕС сейчас обсуждают новый, уже десятый по счету пакет санкций против России.