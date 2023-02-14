ЕС признал Россию одной из серых налоговых юрисдикций

Опубликовано: 15:38, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия вошла в перечень серых налоговых юрисдикций, который с 2017 года составляет Евросоюз. Сейчас в нем 16 пунктов, пересматриваться список будет в октябре.

Евросоюз в рамках планового пересмотра причислил Россию к серым налоговым юрисдикциям, рассказали в Совете ЕС.

В Брюсселе посетовали в связи с нежеланием новых членов списка взаимодействовать с ЕС по налоговым вопросам и призвали внести изменения в налоговое законодательство.

Пересматривать список ЕС намерен в октябре.

Почему Россия отнесена к серым юрисдикциям

В Совете ЕС уточнили, что внесение РФ в перечень связано с прошлогодними законодательными поправками, касающимися специальных административных районов, которые созданы на островах в Приморье и в Калининградской области.

В целом, указано в сообщении, на сегодняшний день диалог с РФ на тему налогов оказался "в тупике" из-за происходящего на Украине.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в ЕС сейчас обсуждают новый, уже десятый по счету пакет санкций против России.