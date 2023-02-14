Эрдоган: смертельное землетрясение затронуло каждого пятого жителя Турции

Опубликовано: 13:33, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Катастрофа, произошедшая больше недели назад, сказалась на 20 млн жителей Турции, рассказал президент страны. По его словам, масштаб разрушений сопоставим с 500 атомными бомбами.

Страшное землетрясение в Турции так или иначе коснулось почти 20 млн жителей страны, такие данные озвучил президент республики в видеообращении к участникам Мирового правительственного саммита в Дубае.

Масштаб разрушений

По словам турецкого лидера, самые сильные разрушения были зафиксированы на удалении 500 км от эпицентра, они произошли в 10 провинциях, население которых составляет 13,5 млн граждан.

Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что, если учитывать и города, жители которых почувствовали толчки, то стихийное бедствие коснулось почти 20 млн человек.

Глава государства напомнил, что ученые приравняли природный катаклизм , по объему высвобожденной энергии к 500 атомным бомбам.

Жертвы и раненые

Президент констатировал, что число жертв растет по мере разбора завалов.

Он добавил, что большинство из 81 тыс раненых покинули больницы.

По словам Эрдогана, в общей сложности спасатели освободили из-под завалов более 8 тыс человек.

Как сообщал "Вестник Кавказа", небольшой город Нурдагы в провинции Газиантеп был настолько разрушен, что власти решили снести остатки зданий и отстроить его заново "с нуля".