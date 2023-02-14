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Президент Азербайджана встретился с Игорем Ховаевым

Президент Азербайджана встретился с Игорем Ховаевым
Ильхам Алиев в Баку сегодня провел встречу со спецпредставителем по армяно-азербайджанской нормализации. Ранее Ховаев приезжал в столицу Азербайджана в ноябре минувшего года.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу со спецпредставителем МИД РФ по нормализации отношений между АР и РА Игорем Ховаевым.

Как сообщал "Вестник Кавказа", предыдущий визит российского дипломата в Баку состоялся 24 ноября прошлого года. Тогда Ильхам Алиев и Игорь Ховаев обсудили ход переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подготовке мирного соглашения, а также невыполнение Ереваном обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года.

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