9,8 тыс россиян заразились коронавирусом

Опубликовано: 11:59, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Согласно официальной статистике по коронавирусу в России, за сутки заболели 9,8 тыс человек.

В России за 24 часа диагноз «коронавирус» поставлен 9 826 людям.

В Москве ковидом заразились 1862 человек, в Санкт-Петербурге - 1 203, в Московской области - 81. В Краснодарском крае коронавирусом за сутки инфицированы 123 человека, на Ставрополье - 29, в Крыму - 33, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 34, в Адыгее - 0, в Карачаево-Черкесии - 30, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 2, в Ингушетии - 1.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 22 093 549 случаев COVID-19.

В больницы доставлены за сутки 1 662 пациента. Выздоровели 10 420 человек за сутки, за все время - 21 449 598 человек.

Сообщается о 35 новых смертях от коронавируса. Всего в России жертвами пандемии стали 395 616 человек.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в российском Минздраве подсчитали запасы лекарств в стране.