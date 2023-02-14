Суд освободил экс-президента Кыргызстана

Опубликовано: 11:25, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Алмазбек Атамбаев вышел на свободу после того, как был оправдан по последнему уголовному делу. По информации соратников, экс-главе государства даже разрешили уехать лечиться за рубеж.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выпущен на свободу, рассказал на своей странице в соцсети председатель партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков.

По его словам, экс-глава государства освобожден после отмены приговора по последнему уголовному делу. Он напомнил, что ранее государственная комиссия уже доказала непричастность Атамбаева к открытым в отношении него производствам.

Атамбаеву разрешили покинуть Кыргызстан

Сторонники бывшего президента также предали огласке решение суда, согласно которому Атамбаев может покинуть Кыргызстан, чтобы пройти лечение за границей.

Султанбеков пояснил, что освободившемуся бывшему политику надо будет сделать две жизненно важные операции, за которыми последует реабилитация.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в августе прошлого года Атамбаева не выпустили из страны на лечение в Москву.