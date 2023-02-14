В Турции продолжают находить живых людей под завалами

В Кахраманмараше спустя почти 200 часов из-под завалов извлекли двух живых людей.
Два человека спасены из-под завалов спустя 198 часов после катастрофического землетрясения в Турции.
Живые люди обнаружены под завалами в регионе Кахраманмараше, он принял на себя самый мощный удар стихии, погубившей десятки тысяч жизней 6 февраля. Поисковые работы круглосуточно ведутся девятые сутки.
По сведениям телеканала TRT Haber, пострадавшие были обнаружены рядом, их извлекли из-под завалов одного за другим.
Накануне также сообщалось о чудесном спасении в Кахраманмараше, 38-летнюю женщину обнаружили спасатели из Кыргызстана.
Отметим, что некоторые регионы уже свернули спасательные работы на завалах.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, какие регионы Турции сильнее всего пострадали от катастрофы.