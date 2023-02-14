В Турции продолжают находить живых людей под завалами

Опубликовано: 10:29, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Кахраманмараше спустя почти 200 часов из-под завалов извлекли двух живых людей.

Два человека спасены из-под завалов спустя 198 часов после катастрофического землетрясения в Турции.

Живые люди обнаружены под завалами в регионе Кахраманмараше, он принял на себя самый мощный удар стихии, погубившей десятки тысяч жизней 6 февраля. Поисковые работы круглосуточно ведутся девятые сутки.

По сведениям телеканала TRT Haber, пострадавшие были обнаружены рядом, их извлекли из-под завалов одного за другим.

Накануне также сообщалось о чудесном спасении в Кахраманмараше, 38-летнюю женщину обнаружили спасатели из Кыргызстана.

Отметим, что некоторые регионы уже свернули спасательные работы на завалах.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, какие регионы Турции сильнее всего пострадали от катастрофы.