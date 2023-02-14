Израильский министр прилетел в Турцию

Опубликовано: 10:16, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Эли Коэн совершает визит в Турцию в знак солидарности с турецким народом, пережившим страшную трагедию. В программе - встречи с президентом и главой МИД Турции.

Глава МИД Израиля приехал с визитом в Турцию. О деталях поездки он рассказал на своей странице в социальной сети.

По словам Эли Коэна, цель его визита заключается в том, чтобы выразить солидарность с народом Турции после разрушительного землетрясения, унесшего десятки тысяч жизней.

Программа визита Коэна

Дипломат уточнил, что в программу визита входят переговоры с турецким коллегой и президентом страны.

Израильский министр отметил, что выразит Реджепу Тайипу Эрдогану и Мевлюту Чавушоглу соболезнования от имени израильского народа в связи со стихийным бедствием.

Коэн подчеркнул, что Израиль будет оказывать помощь Турции в сложный для нее период.

Восстановление дипотношений Турции и Израиля

Как сообщал "Вестник Кавказа", в конце декабря прошлого года Анкара и Тель-Авив полностью восстановили дипломатические отношения, взаимно назначив послов после долгого перерыва.