Мраморное море обнажило пляжи Стамбула

Опубликовано: 10:07, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Из Стамбула уходит Мраморное море – вода отступила от берегов мегаполиса на 15-20 метров, есть опасения, что катаклизм вызван землетрясениями.

Накануне в Стамбуле произошло необычное явление - Мраморное море внезапно отступило от берегов в мегаполисе на 15-20 метров, после чего по городу поползли слухи, что это вызвано сейсмической активностью.

Особенно заметно бегство моря было в стамбульском районе Авджылар - обнажились даже подводные скалы, а ряд турецких СМИ опубликовал кадры видеозаписи с дронов, передает РИА Новости.

Однако ученые авторитетной Обсерватории Кандилли разъяснили происходящее, пояснив, что падение уровня моря все же метеорологическое явление, которое стало следствием сильного падения давления, с землетрясениями оно никак не связано.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Стамбул продолжают атаковать природные катаклизмы: длительное время в мегаполисе шли проливные дожди, сопровождаемые ураганным ветром, после чего регион накрыл снежный шторм.