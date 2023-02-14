Что изменится для туристов в Египте в этом году

Опубликовано: 7:00, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Египту необходимо преодолеть последствия пандемии, политическую нестабильность и потужить массовые протесты. Тем не менее правила въезда в Египет простые и страна может похвастаться обилием доступных достопримечательностей и жилья мирового класса.

Как ранее "Вестник Кавказа" писал, что туры в Египет не подешевеют, несмотря на изменившиеся курсы валют, зато в сторону Египта из Сочи планируется запустить круизный лайнер.

Полное восстановление ждет индустрию туризма в Египте раньше, чем ожидалось, причем в ближайшие годы туристический сектор страны может даже превзойти предыдущие показатели.

Успехи туриндустрии в 2022 году

В первой половине прошлого года Египет посетило 4,9 млн человек, что на 85,4% больше, чем за тот же период 2021 года.

Это результат четкого плана развития сектора, основанного на диверсификации туристического продукта и запуске рекламных кампаний на различных рынках при поддержке высшего руководства. Но понятия как безопасность и стабильность остаются ключевыми для возобновления туристического потока в Египет

- говорит член Палаты по туризму Египта Ахмед Сарват.

В 2022 году Египет привлек около 13 млн туристов, достигнув таким образом показателей 2019 года, когда страну посетило 13,1 млн путешественников, а доходы достигли рекордного уровня в $13,03 млрд. В ближайшие пять лет Египет надеется привлечь 30 млн туристов, а министр туризма и древностей Ахмед Исса ожидает годового роста на 25%:

Нам нужно еще 300 тысяч номеров, $30 млрд инвестиций в номера и, возможно, такие же суммы инвестиций в клиентский опыт.

Изменения на туристическом рынке Египта

Украинский кризис сильно повлиял на индустрию туризма в Египте, где российские и украинские туристы составляли большую часть турпотока. Однако в октябре 2022 российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Последние три года Египет также страдал от отсутствия китайских туристов. Первая группа туристов из КНР прибыла в Египет в начале января 2023 года, и в аэропорту их встречала вице-министр по туризму министерства туризма и древностей Гада Шалаби. С марта между Китаем и Египтом будет выполняться 13 рейсов в неделю: три в Ханчжоу, три в Пекин и семь в Гуанчжоу. Посол Китая в Египте Ляо Лицян присутствовал на встрече с туристами и поблагодарил правительство Египта за теплый прием:

Ожидается, что в ближайшее время число китайских туристов и рейсов в Египет вернется к допандемийному уровню.

Туристические возможности Египта в 2023 году

Главным событием для сферы туризма в Египте в этом году станет долгожданное открытие Большого египетского музея в Гизе. Музейный комплекс с площадью более 300 тысяч квадратных метров будет одним из крупнейших музеев мира, также это образец экологически чистого строительства. Строительство музея затягивалось из-за различных препятствий, но церемония его открытия обещает стать легендарной. В музее будет более 100 тысяч экспонатов, а его главная достопримечательность - статуя Рамсеса II весом 83 тонны и возрастом около 3200 лет.

В Египте также начнется развитие экотуризма, с этой целью Министерство охраны окружающей среды Египта сотрудничает с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Программа по сохранению биоразнообразия и развитию экологического туризма в Египте финансируется Глобальным экологическим фондом, который работает над снижением негативного воздействия туризма и повышением осведомленности в этом секторе. Был составлен список отелей, продуктов, экодомов и дайвинг-центров, которые внедряют устойчивые методы или получили "зеленый сертификат".

Говорит Лина Чаллита, координатор по вопросам окружающей среды в Палате дайвинга и водных видов спорта Египта:

Египетская индустрия дайвинга и водных видов спорта основывается на защите нашей морской экосистемы. Мы гордимся методами, применяемыми нашими членами инициативы Green Fins, поскольку они - образец для подражания в том, как туристическая деятельность может участвовать в сохранении морской среды.

Египет остается страной недорогого массового пляжного отдыха, что создает трудности в сфере экологически безопасного туризма, но эти усилия являются огромным шагом в правильном направлении.

Как главное туристическое направление Африки Египет надеется стать образцом для других стран континента.