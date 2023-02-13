Турция и Сирия завершают спасательные работы после землетрясений

Опубликовано: 23:51, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Латакии в Сирии и в Адане в Турции после семи дней работ объявили о завершении спасательной операции.

Губернатор провинции Латакия Амер Хиляль объявил о финале поисково-спасательных работ, поиск жертв завершился. Впереди ликвидация развалов.

Всего в сирийском регионе жертвами землетрясения стали 805 человек, с лица земли стерты 103 здания, почти 250 других пострадали и могут разрушиться.

В турецкой Адане в рамках поисково-спасательной операции живыми найдены 34 человек, погибших в разы больше - 418 тел достали из-под завалов. Работы спасателей завершены. Также в Турции поисково-спасательные операции закончились в Шанлыурфа и Килисе.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что даже спустя семь суток спасателям в Турции удается находить под завалами живых людей.