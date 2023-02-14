Космонавт в хиджабе: к звездам летит аравийка

Опубликовано: 1:00, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В ближайшие месяцы на Международную космическую станцию (МКС) отправится первая женщина-космонавт из Саудовской Аравии. Ее будет сопровождать мужчина-космонавт. Королевство станет одной из немногих стран в мире, которая одновременно доставит на борт МКС двух астронавтов одной национальности.

Ранее "Вестник Кавказа" отмечал, что Саудовская Аравия создает альянса предпринимателей, готовых вложиться в космический сектор.

Райана Барнави и Али Аль-Карни стартуют из США и вольются в экипаж космической миссии AX-2 - второй частной миссии компании Axiom Space, которая обучает саудовских космонавтов и поддерживает космические исследования.

Саудовская программа пилотируемых космических полетов включает в себя подготовку по всем требованиям миссии еще двух астронавтов - Мариам Фардоус и Али Аль-Гамди.

Руководитель Космической комиссии королевства Абдулла Аль-Сваха обещал оказывать неограниченную поддержку программе, направленной на повышение интереса к науке, технологиям, инженерии и математике, развитие инноваций в космических науках, а также приумножение человеческого капитала за счет привлечения квалифицированных специалистов.

Как уже сообщал "Вестник Кавказа", минувший год оказался удачным в сфере космических исследований.