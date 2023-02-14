Ближний Восток лидирует в сфере музыкальной индустрии

Опубликовано: 4:00, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Идея об организации музыкальных на Ближнем Востоке пришла вслед за легализацией публичных музыкальных концертов, что стало частью более широких реформ в соответствии с саудовским планом развития "Видение 2030".

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Саудовская Аравия делает ставку на индустрию развлечений.

Регион Ближнего Востока и Северной Африки скоро станет первым в мире в музыкальной индустрии, утверждает Нада Алхелаби, директор по стратегии в саудовской музыкально-развлекательной компании MDLBeast, организатор конференции XP Music Futures.

XP Music Futures – первая в своем роде музыкальная конференция, посвященная поддержке инициатив и инноваций в рамках музыкальной индустрии региона. Она нацелена на объединение профессионалов и артистов в рамках панелей, дискуссий и семинаров.

Музыкальный рынок расширяется

В интервью сайту Music Business Worldwide (MBW) Нада Алхелаби предсказала, что регион "станет первым в мире в сфере музыкальной индустрии", так как музыкальный рынок продолжает расширяться. Нада добавила, что MDLBeast работает не только как развлекательная компания, но и как организация, развивающая музыкальную экономику региона и определяющая следующее поколение музыки и развлечений.

Мы хотим, чтобы это вдохновило будущие поколения задуматься о карьере в этой отрасли, а также стремимся продвигать музыку как средство создания рабочих мест и инноваций, превращая ее в устойчивую отрасль, в которой можно будет расти и получать большой опыт работы, который будет также прибыльным

- сказала Алхелаби.

"Раньше наше музыкальное сообщество могло процветать только в андеграунде, но теперь мы принимаем крупных мировых артистов, а также фестивали с тысячами посетителей", - пояснила Нада.

По данным Международной федерации производителей фонограмм, в 2021 году регион Ближнего Востока и Северной Африки был самым быстрорастущим в мире с "исключительным ростом доходов" на 35%, при этом 95,3% этих доходов были получены за счет музыкального стриминга.

Культурный катализатор

Саудовская Аравия уже стала домом для крупнейшего в регионе звукозаписывающего лейбла Rotana, а также недавно подписала лицензионные соглашения с TikTok и Spotify, сообщает Music Business Worldwide.

Фестиваль MDLBeast Soundstorm был запущен в 2019 году в столице Эр-Рияде и был заявлен как "культурный катализатор для саудовской молодежи". Идея об организации такого фестиваля пришла вслед за легализацией публичных музыкальных концертов, что стало частью более широких реформ в соответствии с саудовским планом развития "Видение 2030".