Италия активно восстанавливает освобожденные районы Азербайджана

Опубликовано: 21:37, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан и Италия имеют тесные связи во многих сферах, итальянская сторона ведет работу на освобожденных территориях Азербайджана - восстанавливает мечети, возводит музеи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с итальянской делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсой и отметил тесные связи двух стран в различных областях.

Азербайджан и Италия сотрудничают в сфере энергетики, есть стремление к расширению торговых связей. Также возводится Итало-азербайджанский университет, рассказал Ильхам Алиев.

«В то же время самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании», - отметил азербайджанский лидер.

Он добавил, что именно итальянские компании создают музеи Победы и оккупации во многих освобожденных городах республике, а также в Баку, кроме того, итальянская сторона занимается восстановлением мечетей в Шуше. «В культурной столице Азербайджана городе Шуша итальянскими компаниями восстанавливаются три разрушенные мечети и строится одна новая мечеть. То есть наряду со всеми другими направлениями, эти проекты, которые я упомянул, имеют для нас особое значение», - сказал Ильхам Алиев.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», в конце 2022 года резко вырос спрос Италии на азербайджанскую нефть.