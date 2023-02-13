Казахстанский лоукостер FlyArystan будет летать в Кутаиси из Алматы

Опубликовано: 20:32, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В начале лета казахстанская низкобюджетная авиакомпания FlyArystan начнет выполнять полеты по маршруту Алматы-Кутаиси-Алматы.

Казахстанский лоукостер - авиакомпания FlyArystan - 4 июня начнет летать из Алматы в Кутаисский международный аэропорт Грузии.

На первых порах полеты будут выполняться на комфортабельных аэробусах А320 дважды в неделю - по средам и воскресеньям, это позволит долететь из во все крупные казахстанские города, Центральная Азия - новое направление для Кутаисского аэропорта, заявил директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе, передает Sputnik Грузия.

Опыт казахстанских авиаторов показал, что Грузия является интересным, стратегически важным и привлекательным направлением для Казахстана. FlyArystan уже выполняет прямые рейсы в Кутаиси из Астаны, Атырау, Актау и Шымкента.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном FlyArystan запустил прямые рейсы из Алматы в Ереван. Прямой маршрут был открыт впервые в истории транспортного сообщения между двумя странами