Президент Ирана вылетел в Пекин

Опубликовано: 19:50, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Ирана Ибрахим Раиси во главе высокопоставленной делегации сегодня вылетел в Китай с трехдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент Ирана Ибрахим Раиси сегодня вылетел во главе представительной иранской делегации с официальным визитом в Китай, который пройдет с 14 по 16 февраля.

В ходе поездки Раиси сопровождают глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян, министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш, министр нефти Джавад Оуджи, министр промышленности рудников и торговли Реза Фатеми Амин, министр сельского хозяйства Джавад Садатинежад, министр финансов и экономики Эхсан Хандузи, президент ЦБ Мохаммад Реза Фарзин и глава офиса президента Голам-Хоссейн Эсмаили, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре минувшего 2022 года, где во время переговоров председатель КНР официально пригласил Раиси посетить Китай.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в ходе визита в Пекине пройдет встреча президента Ирана с главой КНР, также планируются переговоры делегаций Ирана и Китая, по итогам которых будет подписан ряд документов о сотрудничестве. Затем Раиси проведет встречи с представителями бизнеса и деятелями культуры, а также встретится с соотечественниками, проживающими в Китае.