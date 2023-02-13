Рубль завершает торги очередным падением

Опубликовано: 17:44, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Рубль к закрытию торгов на Московской бирже продолжает падать в цене, российская валюта подбирается к апрельским минимумам 2022 года.

Сегодня в течение дня рубль демонстрировал снижение к доллару, евро и юаню, обновляя минимумы, показали торги на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16:22 мск вырос на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро рос на 24 копейки, до 78,69 рубля, а юань прибавил 3 копейки и сейчас стоит 10,78 рубля, передает РИА Новости.

Объем торгов по доллару 55,3 млрд рублей, по евро - 28,9 млрд рублей, а по юаню - 52,4 млрд рублей.

Напомним, в пятницу "Вестник Кавказа" писал о том, что валютные торги на Московской бирже в канун выходных завершились ростом доллара по отношению к рублю до 73,39 рубля, а вот евро и юань немного сдали свои позиции.