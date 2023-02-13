Два турецких клуба снялись с чемпионата страны по футболу после землетрясения

Опубликовано: 16:56, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Турецкий "Газиантеп" пропустит остаток сезона вместе с "Хатайспором". Оба клуба приняли решение сняться с чемпионата в связи с произошедшими 6 февраля землетрясениями.

Турецкий футбольный клуб "Газиантеп" вслед за "Хатайспором" объявил о снятии с чемпионата страны из-за случившегося неделю назад землетрясений.

В заявлении сказано, что клуб не видит возможности для продолжения спортивной деятельности в текущих условиях. В связи с этим было принято решение отказаться от участие в Суперлиге и Кубке Турции в нынешнем сезоне.

В пресс-службе "Газиантепа" также выразили уверенность в том, что Турция как можно скорее справится с последствиями землетрясений, а также поблагодарили всех, кто оказываем помощь.

Первым об отказе продолжать выступление в сезоне 2022/23 заявил "Хатайспор", несколько игроков и сотрудников которого оказались под завалами после землетрясений.



На данный момент "Газиантеп" с 25 очками располагается на 10-м месте в чемпионате Турции. "Хатайспор" находится на 14-й строчке, в активе команды 23 очка.

Напомним, несколько разрушительных землетрясений произошло в Турции 6 февраля. Магнитуда одного из них составила 7,7, а второго – 7,6. Согласно последним данным, подземные толчки унесли жизни 30 тыс человек.