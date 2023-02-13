Азербайджан получит продукцию для животных с еще 23 предприятий России

Еще 23 предприятия России смогут поставлять животноводческую продукцию в Азербайджан, рассказали в Россельхознадзоре.
Такое решение приняло азербайджанское Агентство продбезопасности АР после того, как российское ведомство предоставило гарантии того, что российские предприятия соответствуют азербайджанским нормативным требованиям.
Кто может экспортировать продукцию в Азербайджан
В Россельхознадзоре добавили, что в общей сложности поставки в Азербайджан могут осуществлять более 1180 предприятий из РФ.
Ведомство работает над расширением списка поставщиков из России в Азербайджан.
Расширение сотрудничества
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что России и Азербайджан обсуждают возможность совместного производства феромонных ловушек для насекомых-вредителей. Планировался визит азербайджанской делегации на производство таких ловушек в России.