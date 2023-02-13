Азербайджан получит продукцию для животных с еще 23 предприятий России

Опубликовано: 16:09, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Животноводческая продукция с еще 23 российских предприятий сможет поставляться в Азербайджан. Россельхознадзор предоставил гарантии ее соответствия требованиям Баку.

Еще 23 предприятия России смогут поставлять животноводческую продукцию в Азербайджан, рассказали в Россельхознадзоре.

Такое решение приняло азербайджанское Агентство продбезопасности АР после того, как российское ведомство предоставило гарантии того, что российские предприятия соответствуют азербайджанским нормативным требованиям.

Кто может экспортировать продукцию в Азербайджан

В Россельхознадзоре добавили, что в общей сложности поставки в Азербайджан могут осуществлять более 1180 предприятий из РФ.

Ведомство работает над расширением списка поставщиков из России в Азербайджан.

Расширение сотрудничества

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что России и Азербайджан обсуждают возможность совместного производства феромонных ловушек для насекомых-вредителей. Планировался визит азербайджанской делегации на производство таких ловушек в России.