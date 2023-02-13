Подписано соглашение о сотрудничестве Госдумы и парламента Азербайджана

Опубликовано: 15:27, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Главы Госдумы России и парламента Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Они отметили динамичное развитие российско-азербайджанских отношений.

Спикер Госдумы и председатель Милли Меджлиса сегодня заключили соглашение о сотрудничестве между органами, сообщается на сайте Госдумы.

Вячеслав Володин обратил внимание на динамичное развитие российско-азербайджанских отношений, заявил о необходимости выразить благодарность главам государств, на действиях которых основан их прочный фундамент.

Он назвал знаковым заключение соглашения, пояснив, что благодаря ему законодательные органы выйдут на новый уровень взаимодействия, в новых форматах.

Дружба народов России и Азербайджана

Сахиба Гафарова напомнила, что российско-азербайджанские отношения основаны на многовековых связях добрососедства и доверия, а главное - на дружбе народов.

Сотрудничество Москвы и Баку в гуманитарной сфере

Председатель Милли Меджлиса также обратила внимание на взаимодействие стран в культурной и гуманитарной сферах.

Она подчеркнула, что в Азербайджане остались открытыми все русские школы, которых там насчитывается 340, в 27 азербайджанских вузах можно получать образование на русском языке, много азербайджанских студентов учатся в России.

Послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией

Главы законодательных ведомств обсудили положение дел в армяно-азербайджанском послевоенном урегулировании.

Сахиба Гафарова отметила, что в Баку высоко ценят вклад, сделанный президентом России Владимиром Путиным.

Вячеслав Володин заявил о недопустимости привлечения к разрешению ситуации в регионе европейских структур, указав, что все послевоенное урегулирование должно вестись на базе трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Он призвал делать все для воплощения этих договоренностей в жизнь.

Визит Володина в Баку

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 26 сентября спикер Госдумы провел визит в Баку. В его программу вошли переговоры с президентом Азербайджана и Сахибой Гафаровой.