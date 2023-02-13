Подписано соглашение о сотрудничестве Госдумы и парламента Азербайджана

Спикер Госдумы и председатель Милли Меджлиса сегодня заключили соглашение о сотрудничестве между органами, сообщается на сайте Госдумы.
Вячеслав Володин обратил внимание на динамичное развитие российско-азербайджанских отношений, заявил о необходимости выразить благодарность главам государств, на действиях которых основан их прочный фундамент.
Он назвал знаковым заключение соглашения, пояснив, что благодаря ему законодательные органы выйдут на новый уровень взаимодействия, в новых форматах.
Дружба народов России и Азербайджана
Сахиба Гафарова напомнила, что российско-азербайджанские отношения основаны на многовековых связях добрососедства и доверия, а главное - на дружбе народов.
Сотрудничество Москвы и Баку в гуманитарной сфере
Председатель Милли Меджлиса также обратила внимание на взаимодействие стран в культурной и гуманитарной сферах.
Она подчеркнула, что в Азербайджане остались открытыми все русские школы, которых там насчитывается 340, в 27 азербайджанских вузах можно получать образование на русском языке, много азербайджанских студентов учатся в России.
Послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией
Главы законодательных ведомств обсудили положение дел в армяно-азербайджанском послевоенном урегулировании.
Сахиба Гафарова отметила, что в Баку высоко ценят вклад, сделанный президентом России Владимиром Путиным.
Вячеслав Володин заявил о недопустимости привлечения к разрешению ситуации в регионе европейских структур, указав, что все послевоенное урегулирование должно вестись на базе трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Он призвал делать все для воплощения этих договоренностей в жизнь.
Визит Володина в Баку
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 26 сентября спикер Госдумы провел визит в Баку. В его программу вошли переговоры с президентом Азербайджана и Сахибой Гафаровой.