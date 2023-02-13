Россия увеличила экспорт нефти в 2022 году

Опубликовано: 13:54, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Новак сообщил об увеличении нефтяного экспорта на 7,6%.

Отечественный нефтеэкспорт в 2022 году возрос на 7,6%, достигнув 242 млн т, заявил вице-премьер Александр Новак в издании "Энергетическая политика".

Он отметил, что в прошлом году получилось переработать 272 млн т нефти - на 3% ниже, чем в 2021. При этом после модернизации НПЗ глубина нефтепереработок достигла 83,9% (увеличение на 0,5%).

Новак подчеркнул, что удалось произвести 42,6 млн т бензина (+4,4%) и 85 млн т дизельного топлива (+6%).

При этом, как добавил политик, нефтедобыча в ушедшем году была 535 млн т - на 2% больше показателей 2021 года.

Кроме того, как сообщает "Вестник Кавказа", Новак заявил о сокращении газового экспорта в России на четверть.