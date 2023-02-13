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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 30 тысяч

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 30 тысяч
Турецкое руководство сообщило о гибели 31 643 человек при стихийном бедствии на юго-востоке страны.

Количество жертв при землетрясении в Турции увеличилось до 31 643 человек, сообщает пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Там же отметили, что из пострадавших провинций было вывезено 158 165 пострадавших.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение на юго-востоке Турции произошло 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, это самое сильное землетрясение с 1939 года.

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