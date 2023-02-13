Азербайджан резко увеличил экспорт газа в Европу

Опубликовано: 11:44, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В январе Азербайджан нарастил экспорт в страны Европы на 25%. В целом рост экспорта газа в прошлом месяце увеличился на 12%.

В январе 2023 года экспорт азербайджанского газа в Европу увеличился на 12% и достиг 2,2 млрд куб метров. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он подчеркнул, что экспорт в страны Европы в прошлом месяце вырос на 25% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года и составил 1 млрд куб метров.

Глава Минэнерго уточнил, что на долю европейских страны приходится 45% всех поставок азербайджанского газа.

Крупнейшим импортером является Турция, доля которого составляет 41% (0,9 млрд куб метров). На втором месте находится Грузия с 14% (0,3 млрд куб метров). При этом через трубопровод TANAP в Турцию за указанный период было передано 0,5 млрд куб метров.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в ближайшие четыре года Азербайджан намерен удвоить экспорт газа в страны Европы. В 2023 году Баку намерен экспортировать 24 млрд куб метров, 12 из которых получат европейские партнеры.