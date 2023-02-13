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В Турции продолжаются аресты недобросовестных застройщиков

В Турции продолжаются аресты недобросовестных застройщиков
В Турции было санкционировано задержание 31 человека по обвинению в рамках расследования причин обрушения зданий.

Генпрокуратура провинции Малатья заявила о том, что в розыск был объявлен 31 человек в рамках расследования причин обрушения зданий.

Следствие подозревает их причастность к обрушению зданий в результате землетрясения.

Также стало известно, что в Стамбуле был задержан руководитель строительной площадки и технический представитель жилого дома "Эмре" в Газиантепе. Многоэтажка обрушилась, не выдержав подземных толчков. Следствие полагает, что обрушение здания произошло из-за нарушения  технического регламента.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что по данным правоохранителей деятельность недобросовестных застройщиков привела к сильным разрушениям при землетрясении в Турции.

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