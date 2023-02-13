В Израиле пройдут многотысячные протесты против реформы суда  

Опубликовано: 8:45, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В частности, многотысячный митинг состоится перед зданием Кнессета в Иерусалиме.

Десятки тысяч израильтян выйдут сегодня на демонстрацию против судебной реформы, которая, по мнению протестующих, приведет к ослаблению системы правосудия в стране. Также в Израиле пройдут забастовки. По словам президента страны Ицхака Герцога, государство находится на грани конституционного коллапса.

Сегодня Конституционный комитет Кнессета проведет голосование по первым законодательным поправкам в рамках плана реформы.

Напомним, что протесты против проекта судебной реформы, который продвигает партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, не утихают с начала января. Израильское общество раскололось на два лагеря – сторонников и противников реформы. Согласно нововведениям, Кабмин Израиля намерен ограничить возможность Верховного суда отменять решения исполнительной и законодательной ветвей власти.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Израиль меняет вектор иммиграционной политики.