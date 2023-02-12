Глава МВФ рассчитывает на перелом в мировой экономике

Нынешний год может оказаться переломным для мировой экономики, которая пока демонстрирует вялый рост, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите, который проходит в Дубае.
По ее словам, рост мировой экономики по-прежнему слаб. Но Георгиева не исключила, что она может проходить через "переломный этап".
Она напомнила, что в 2022 году мировая экономика выросла на 3,4%, а в этом году ее рост, по всей видимости, замедлится и составит всего 2,9%. В будущем году глава МВФ прогнозирует восстановление показателя до 3,1%.
Борьба с инфляцией - главная цель
Основная задача правительств всех стран мира, уверена глава МВФ, заключается в борьбе с инфляцией.
Георгиева пояснила, что, хотя темпы мировой инфляции, предположительно, будут снижаться - 6,6% и 4,3% соответственно в текущем и будущем году, в очень многих странах она по-прежнему превышает допандемийный уровень
Возможные негативные факторы
Директор фонда предупредила, что при определенных условиях мировая экономика может замедлить процесс восстановления. Это может произойти:
- при ухудшении ситуации на Украине,
- если китайская экономика будет медленнее, чем нужно, справляться с последствиями пандемии коронавируса.
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в конце января МВФ выпустил новый, более оптимистичный прогноз для российской экономики.