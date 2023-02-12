Глава МВФ рассчитывает на перелом в мировой экономике

Опубликовано: 17:30, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Слабый рост, который демонстрирует сейчас мировая экономика, не приговор, уверена глава МВФ Кристалина Георгиева: сейчас она может проходить через переходный этап.

Нынешний год может оказаться переломным для мировой экономики, которая пока демонстрирует вялый рост, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите, который проходит в Дубае.

По ее словам, рост мировой экономики по-прежнему слаб. Но Георгиева не исключила, что она может проходить через "переломный этап".

Она напомнила, что в 2022 году мировая экономика выросла на 3,4%, а в этом году ее рост, по всей видимости, замедлится и составит всего 2,9%. В будущем году глава МВФ прогнозирует восстановление показателя до 3,1%.

Борьба с инфляцией - главная цель

Основная задача правительств всех стран мира, уверена глава МВФ, заключается в борьбе с инфляцией.

Георгиева пояснила, что, хотя темпы мировой инфляции, предположительно, будут снижаться - 6,6% и 4,3% соответственно в текущем и будущем году, в очень многих странах она по-прежнему превышает допандемийный уровень

Возможные негативные факторы

Директор фонда предупредила, что при определенных условиях мировая экономика может замедлить процесс восстановления. Это может произойти:

при ухудшении ситуации на Украине,

если китайская экономика будет медленнее, чем нужно, справляться с последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в конце января МВФ выпустил новый, более оптимистичный прогноз для российской экономики.