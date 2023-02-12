Россия и Саудовская Аравия нацелились на товарооборот в $5 млрд

Россия и Саудовская Аравия намерены достичь товарооборота в $5 млрд. Об этом сообщил посол РФ в королевстве Сергей Козлов.
По его словам, для этого есть все предпосылки.
Дипломат отметил, что товарооборот странами составляет сейчас примерно $1,6 млрд. Он рассказал, что в период с января по ноябрь 2022 было зафиксировано сокращение товарооборота, однако в целом торгово-экономические связи Москвы и Эр-Рияда демонстрируют позитивную динамику.
В частности, он обратил внимание на то, что в прошлом году экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию увеличился на беспрецедентные 49,9%, приблизившись к $1 млрд. Посол пояснил, что это стало возможном благодаря растущему интересу саудовской стороны к поставкам агропродукции из России, передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в МИД Саудовской Аравии сообщили, что продолжат взаимодействовать с Россией в различных сферах, включая нефть.