Россия и Саудовская Аравия нацелились на товарооборот в $5 млрд

Опубликовано: 15:24, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Посол РФ в Саудовской Аравии заявил, что у стран есть вся для достижения данного показателя. На данный момент товарооборот между Москвой и Эр-Риядом составляет $1,6 млрд.

Россия и Саудовская Аравия намерены достичь товарооборота в $5 млрд. Об этом сообщил посол РФ в королевстве Сергей Козлов.

По его словам, для этого есть все предпосылки.

Дипломат отметил, что товарооборот странами составляет сейчас примерно $1,6 млрд. Он рассказал, что в период с января по ноябрь 2022 было зафиксировано сокращение товарооборота, однако в целом торгово-экономические связи Москвы и Эр-Рияда демонстрируют позитивную динамику.

В частности, он обратил внимание на то, что в прошлом году экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию увеличился на беспрецедентные 49,9%, приблизившись к $1 млрд. Посол пояснил, что это стало возможном благодаря растущему интересу саудовской стороны к поставкам агропродукции из России, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в МИД Саудовской Аравии сообщили, что продолжат взаимодействовать с Россией в различных сферах, включая нефть.