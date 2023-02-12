В Турции после случившихся 6 дней назад землетрясений продолжают находить выживших

Опубликовано: 14:36, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Под завалами удалось найти граждан, которые провели там более 140 часов. Поисково-спасательные работы на месте стихийного бедствия продолжаются.

В Турции продолжают находить под обломками выживших при землетрясениях, которые произошли в стране шесть дней назад. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, через 140 часов после случившегося в Хатае спасли беременную женщину с братом. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Спустя 145 часов в районе Бесни провинции Адыяман спасатели нашли 13-летнюю девочку Ханым Гюллю. Подростку была оказана первая помощь, после чего ее направили в больницу города Диярбакыр.

Еще один выживший был обнаружен в районе Антакья провинции Хатай. Больной эпилепсией Мустафа пролежал под обломками шестиэтажного дома 149 часов. Мужчине оказали помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу.

Там же через 150 часов спасли мать с ребенком. Работавшие на месте спасатели услышали голоса, доносившиеся из руин жилого здания. Рано утром спасателям удалось достать мальчика, а спустя какое-то время – его маму.

Кроме того, спустя 152 часа удалось найти семилетнего ребенка, придавленного обломками в провинции Адыяман. Сейчас мальчик находится в больнице.

Гуманитарная помощь

Россия доставила в Турцию 19 тонн продуктов для помощи пострадавшим от землетрясенией, сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

Груз был доставлен на трех самолетах. Российская сторона передала 500 палаток, 8 тыс спальных мешков и 19 тонн продовольствия. В посольстве также отметили, что в настоящее время РФ готовит к отправке новую партию гуманитарной помощи.

Жертвы и разрушения

Согласно последним данным, землетрясения в Турции унесли жизни 24 617 человек, еще 80 тыс получили ранения. В поисково-спасательных работах участвуют свыше 166 тыс сотрудников экстренных служб.

По данным телеканала, жертвами подземных толчков в Сирии стали 3 513 человек, ранены 5245.

Эвакуация

В общей сложности к настоящему времени из пострадавших регионов эвакуировали более 92 тыс человек. Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

В частности, утром 12 февраля эвакуировали 39 граждан России, которые проживали и работали неподалеку от зоны землетрясения. Они уже вылетели из аэропорта Аданы.

Также оттуда планирует эвакуировать своих граждан Грузия. Об этом сообщил посол страны в Турции Георгий Джанджгава. Грузинским гражданам, которые хотят покинуть зону стихийного бедствия, необходимо связаться с дипломатами по номерам: +90(533)6903040, +90(539)2208280.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", после двух разрушительных землетрясений в Турции 6 февраля объявили общенациональный траур. В 10 провинциях страны введен режим ЧС сроком на 3 месяца.