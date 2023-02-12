Летевший в Махачкалу самолет экстренно приземлился в Баку

Опубликовано: 13:55, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Воздушное судно FlyDubai было вынуждено изменить маршрут из-за сложных погодных условий в Дагестане.

Самолет авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс Дубай – Махачкала, вынужденно приземлился в Баку. Об этом сообщили в аэропорту Гейдар Алиев.

Воздушное судно совершило посадку в столице Азербайджана из-за тумана в Махачкале. Boeing 737 приземлился в 03:52 по местному времени (02:52 мск), уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Там также сообщили, что сейчас пассажиры и экипаж самолета располагаются в транзитной зоне.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", неделю назад самолет авиаперевозчика ButaAirways, летевший из Баку в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре.