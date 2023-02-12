Черное море в районе Сочи станет чище

Опубликовано: 12:56, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Сочи на модернизацию очистных сооружений направят 35 млрд рублей, экология в районе главного курорта России улучшится.

Пять крупнейших очистных сооружений Сочи пройдут модернизацию до 2025 года, также появится новая станция очистки в поселке Якорная Щель.

Для улучшении экологии Черноморского побережья в Краснодарском крае решено направить на очистные сооружения в Сочи 35 млрд рублей.

Отметим, что в городе также утверждена новая схема водоснабжения и водоотведения на курорте, она учитывает Генплан Сочи, турпоток, развитие и прирост населения в отдельных районах.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в Сочи россияне предпочитают не только отдыхать, но и вкладывать деньги в недвижимость. Чаще всего квартиры на курорте покупают москвичи, они отдают предпочтение студиям и однокомнатным квартирам поближе к морю.



