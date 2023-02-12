В Турции спасли мужчину, проведшего под завалами более 6 дней

Опубликовано: 10:58, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В общей сложности 35-летний потерпевший провел под завалами 149 часов. Его помогли достать военные из Румынии.

В провинции Хатай, расположенной на юге Турции, достали из-под завалов мужчину, проведшего там более 6 дней. Об этом пишут местные СМИ.

35-летнего потерпевшего спасли из-под завалов шестиэтажного дома, который находится в районе Антакья. Достать его удалось при участии румынских военных. Мужчине была оказана первая помощь, после чего его передали врачам.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Согласно последней информации, землетрясение унесло жизни 24,6 тыс человек, еще 80 тыс получили ранения.

На месте разрушений сейчас находятся 166 тыс сотрудников экстренных служб.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в день трагедии в Турции был объявлен общенациональный траур. Он продлится до захода солнца 12 февраля. В 10 провинциях Турции ввели режим ЧС сроком на 3 месяца.