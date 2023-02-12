В Ростове-на-Дону появится улица имени Расула Гамзатова

Опубликовано: 7:45, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В честь народного поэта Дагестана Расула Гамзатова назовут улицу в Ростове-на-Дону.

Именем поэта Расула Гамзатова назовут одну из улиц в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, также в городе проведут несколько мероприятий в честь столетия со дня рождения литератора. «Именем выдающегося поэта Расула Гамзатова назовут одну из улиц в Октябрьском районе Ростова. 8 сентября 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения поэта. По случаю этого события учреждения культуры донской столицы запланировали серию тематических мероприятий», - сказал он.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Дагестане будут собирать воспоминания о Расуле Гамзатове.